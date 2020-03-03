مصرع أسرة مكونة من 4 أفراد خنقا بالغاز في صعيد مصر

لقي 4 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم داخل منزلهم في محافظة أسيوط بصعيد مصر جنوب البلاد خنقاً بالغاز.
وتلقى رجال الأمن بالمحافظة إخطاراً يفيد بالعثور على جثث رجل وزوجته وطفليهما بشقة الزوجية.
وانتقل فريق من رجال البحث الجنائي، وبإجراء المعاينة والتحريات الأولية تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، ووجود تسرب غاز داخل الشقة أثناء نوم أفراد الأسرة، الأمر الذي كان سبباً في وفاتهم.
وتم نقل الجثث لمستشفى ساحل سليم بالمحافظة، وسط حالة من الغضب لدى أقارب الأسرة المتوفية.
وأحالت النيابة العامة الجثث الأربعة للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأن أسباب الوفاة قبل التصريح بالدفن.