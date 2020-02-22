في مشهد مرعب.. طفلة تسير على حافة الحائط في الطابق الرابع (فيديو)

انتهزت طفلة وجود والدتها في الحمام، وخرجت من الشرفة وسارت على حافة الحائط الخارجي للشقة بالطابق الرابع من العمارة.

حدث هذا المشهد في مدينة ”بلايا بارايسو“ بإقليم سانتا كروس دي تينيريفي في إسبانيا، وتم تصوير الفيديو بواسطة أحد الجيران في المبنى المقابل.

ويظهر الفيديو الطفلة وهي تمشي على سور الحائط الخارجي للشقة على ارتفاع أكثر من 20 مترا، بحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتحركت الطفلة على حافة الحائط حتى وصلت إلى البلكونة في الجهة الأخرى، وبدلا من تسلق البلكونة للدخول إلى الشقة وتجنب السقوط، رجعت مشيا على السور مرة أخرى، وفي لحظة مرعبة وكأنها تتسابق على السور رجعت الطفلة حتى وصلت إلى النافذة ودخلت.

وكانت الأم متأثرة جدا من المشهد، وأخبرت المحكمة بأن ذلك حدث في لحظات بينما كانت تستحم وزوجها في العمل.

وبالرغم من أن هناك مصادر من المحكمة تقول إن الأم ”فنلندية“، إلا أن جنسيتي الوالدين لم يتم تأكيدهم بعد.

وحقق القاضي ”دانيال بيدرو“ رسميا مع الوالدين اللذين كانا مهددين بقضية الإهمال، ولكنه قرر في النهاية أن هذه الواقعة لن تتكرر، وأن الأمر لم يتضمن المقومات الكافية لاعتباره إهمالا، ونصح الوالدين بالحرص على غلق النوافذ والأبواب جيدا.