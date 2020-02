في مشهد مرعب.. طفلة تسير على حافة الحائط في الطابق الرابع (فيديو)

View this post on Instagram

انتهزت الطفلة وجود والدتها في الحمام وخرجت من الشرفة وسارت على حافة الحائط الخارجي للشقة بالطابق الرابع في العمارة. حدث هذا المشهد في مدينة "بلايا بارايسو" بإقليم سانتا كروس دي تينيريفي في إسبانيا، وتم تصوير الفيديو بواسطة أحد الجيران في المبنى المقابل. تم تصوير الطفلة أثناء قضم أظافرها وهي تجلس على الدرابزين، ثم قفزت وتحركت على حافة الحائط حتى وصلت إلى البلكونة في الجهة الأخرى، وبدلاً من تسلق البلكونة للدخول إلى الشقة وتجنب السقوط، رجعت مشياً على السور مرة أخرى، وفي لحظة مرعبة وكأنها تتسابق على السور رجعت الطفلة حتى وصلت إلى النافذة ودخلت. وكانت الأم متأثرة جداً من المشهد وأخبرت المحكمة بأن ذلك حدث في لحظات بينما كانت تستحم وزوجها في العمل.