عُثر عليهما عارييْن.. اكتشاف جثتيْ خليجي وخادمته داخل الحمام‎‎

لقي خليجي وخادمته المصرية مصرعهما خنقًا داخل حمام في شقة؛ بسبب تسرّب الغاز في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثتين عاريتين داخل حمام.

وكشفت التحقيقات أن الجثة لشخص خليجي يدعى ”عبد القادر. ع“ (74 عامًا)، والجثة الثانية لسيدة تدعى ”أ.ش“ (38 سنة) تعمل خادمة لديه، وعثر عليهما عارييْن داخل دورة مياه الشقة، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود أي إصابات، ورجحت التحريات أنَّهما كانا يستحمان ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعد اختناقهما بغاز السخان.

وقالت والدة المتوفاة في التحقيقات إنَّ ابنتها الخادمة لم ترد على هاتفها خلال الـ48 ساعة الماضية، مما دفع الأسرة لمحاولة الاطمئنان عليها وطرق الباب ولم تجب، فأبلغوا الشرطة

وذكرت التحريات أنَّ الفحص والتحري أوضح سلامة منافذ الشقة والمتعلقات الشخصية الخاصة بالمتوفيين، ورجحت التحريات أنَّ المتوفيين كانا يمارسان العلاقة الحميمية داخل الحمام واختنقا بالغاز.

وعثرت القوات الأمنية على ”خمور ومنشطات جنسية“، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن واقعة الموت اختناقًا تكررت في مصر بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حتى أن البلاد شهدت حالات عديدة لعرسان جدد نسوا إغلاق مصادر الغاز في شققهم فلفظوا أنفاسهم الأخيرة.