دبي.. خدع حارس العمارة ورمى بنفسه من الطابق 24

كشفت شرطة دبي في دولة الإمارات، أن حادثة سقوط رجل من جنسية آسيوية من إحدى البنايات، تعود إلى إقدامه على الانتحار بعد أن خدع حارس البناية وأوهمه برغبته في استئجار شقة.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية من حارس بناية يفيد بسقوط آسيوي، وبوصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ، تبين أن الآسيوي ألقى بنفسه من البناية.

وكشفت التحقيقات، أن الآسيوي حضر إلى البناية ثم ادعى أمام الحارس رغبته في معاينة شقة في الطابق الرابع والعشرين بهدف استئجارها، حيث صعد بمفرده إليها بعد أن استلم مفتاحها من حارس البناية، ثم أقدم على خلع حذائه وترك هاتفه الجوال في الشرفة وأقدم على الانتحار.