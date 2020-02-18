دبي.. سجن عامل توصيل لتقبيله امرأة أثناء تسليمها هدية زوجها

قضت جنايات دبي بسجن عامل توصيل 6 أشهر والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء العقوبة لتحرشه بامرأة في أثناء تسليمها شحنة.

ووفق صحيفة ”جلف نيوز“ المحلية، فإن المرأة البريطانية (34 عاما) اشترت دراجة هوائية عبر موقع إنترنت شهير كهدية لزوجها في عيد ميلاده.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر/كانون الأول 2019، إذ قام عامل توصيل باكستاني الجنسية (35 عاما) بالتوجه إلى منزل امرأة بريطانية بهدف تسليمها دراجة اشترتها عبر الإنترنت، لكنه قام عوضا عن ذلك بتقبيل يدها ثم شفتيها.

وقالت المجني عليها إن ”عامل التوصيل وصل منزلها، ففتحت الباب لاستلام الدراجة لكنه سحب يدها وقبلها“، مضيفة أنها ”صدمت من سلوكه، فسحبت يدها، وأغلقت الباب دون استلام الدراجة“.

وتابعت أن العامل ظل واقفا في الخارج، ثم طرق الباب مجددا بعد أن ترك الدراجة عند الباب ”فتحت الباب مرة أخرى، لكنه عاد وأمسك بيدي مرة أخرى وقبلني على شفتي، كنت خائفة، فعدت ودخلت المنزل وبقيت فيه حتى غادر المنطقة“.

ولاحقا، بدأ العامل بإرسال رسائل اعتذار عبر تطبيق ”واتساب“ للمرأة، مؤكدا لها أنه ”لن يقبلها مجددا“، وعارضا عليها صداقته، لافتة إلى أنه قام بحذف الرسائل بعد ذلك، لكنها احتفظت بنسخ منها.

وأقر العامل بفعلته في التحقيقات، مبررا تصرفه بأنه ”لم يستطع مقاومة جمال المجني عليها“، حسب ما ذكرته صحيفة ”البيان“ المحلية.