زلزال قوي يضرب محافظة هرمزغان الإيرانية

ضرب زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر محافظة ”هرمزغان“ جنوب إيران، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء ”موج نيوز“ شبه الرسمية.
وقالت الوكالة إن الزلزال ضرب بالقرب من مدينة ”لافت“ الواقعة بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد، واستمر أكثر من 8 ثوان.
ولفتت إلى أنه بحسب التقرير الأولي فإن هذا الزلزال شعرت به مدينة ”بندر عباس“ وكذلك مركز محافظة هرمزغان.
ولم ترد تقارير من السلطات الحكومية الإيرانية عن حجم الأضرار والخسائر التي خلفها هذا الزلزال.
وتعد إيران من أكثر بلدان العالم عرضة للزلازل إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أسفرت هزّة بقوة 7.3 درجات في محافظة كرمنشاه الغربية عن مقتل 620 شخصا.