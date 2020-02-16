زلزال قوي يضرب محافظة هرمزغان الإيرانية

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ضرب زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر محافظة ”هرمزغان“ جنوب إيران، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء ”موج نيوز“ شبه الرسمية. وقالت الوكالة إن الزلزال ضرب بالقرب من مدينة ”لافت“ الواقعة بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد، واستمر أكثر من 8 ثوان. ولفتت إلى أنه بحسب التقرير الأولي فإن هذا الزلزال شعرت به مدينة ”بندر عباس“ وكذلك مركز…