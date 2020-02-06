إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب سولاوسي الشمالية‎

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، يوم الخميس، ولاية سولاوسي الشمالية في إندونيسيا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 160 كم قبالة سواحل منطقة ميلونغوان التابعة لجزر تالاود شمالي ولاية سولاوسي، وعلى عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

ولم تصدر السلطات بيانًا عما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع خسائر مادية أو بشرية، أو أي تحذير من وقوع أمواج تسونامي عقبه.

وفي 28 سبتمبر/ أيلول 2018، لقي 4 آلاف و340 شخصا مصرعهم؛ جراء زلزال وقع بقوة 7.5 درجة في خليج بالو بجزيرة سولاوسي، أعقبته موجات تسونامي.