بعدما ظن أنه مصاب.. هندي ينتحر لحماية عائلته من كورونا

انتحر رجل هندي شنقا لحماية عائلته من الكورونا بعدما اعتقد أنه مصاب بالفيروس المميت قبل أن يكشف الأطباء أنه غير مصاب.

وكان ”بالاكريشنايا“ البالغ 50 عامًا، يخشى أن ينقل الفيروس إلى أسرته التي تقطن في قرية ”سريكالاهاستي“ في ولاية ”أندرا براديش“ الهندية.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، ”على الرغم من عدم إصابته بالفيروس، كان بالاكريشنايا مقتنعًا بأنه مصاب بالكورونا بعد زيارة مستشفى محلي نظرا لأنه يشكو من مشاكل في القلب“.

وأضافت الصحيفة: ”حاول أفراد عائلته إقناعه بأنه لم يصب بالفيروس، لكنه كان مصرا على أنه مصاب“.

وقال ابنه بالامورالي: ”ذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات تتعلق بأمراض القلب، وأخبره الأطباء أن يرتدي كمامة فأساء فهمهم واعتقد أنه مصاب بفيروس كورونا“.

وقال بالامورلي إن والده بحث عن أعراض الفيروس عبر الإنترنت، وأقتنع بأن أعراضه مطابقة للوباء، فاتخذ إجراءً صارمًا بشنق نفسه خارج منزل العائلة بعد أن حبس عائلته بالداخل.

يذكر أن فيروس كورونا قد انتشر إلى أكثر في 20 دولة وقتل أكثر من 1000 شخص في الصين، كما تم تسجيل 3 حالات في ولاية كيرالا في الهند، الشهر الماضي.