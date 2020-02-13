توجه لتأجيل مهرجان برلين السينمائي بسبب فيروس كورونا

يعتزم مهرجان برلين السينمائي تأجيل نسخته لعام 2020، والتي من المفترض أن تبدأ الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية قيام أكثر من 50 مندوبًا صينيًا، وبعض المديرين التنفيذيين الدوليين، بإلغاء مشاركتهم بسبب فيروس كورونا.

وقال ماتيوس ووتر نول، الذي يرأس الجناح الصناعي في مهرجان سوق الأفلام الأوروبية، في مقابلة لـ“نيويورك بوست“، إن ”وفدًا من ممثلي الشركات الصينية الكبرى لم يتمكن من الحصول على تأشيرات السفر اللازمة بسبب تفشي الفيروس“.

وحتى الآن، سجلت 59 حالة إلغاء ذات صلة من الصين، فضلا عن 5 حالات أخرى من أماكن غير محددة، وتوقع نول المزيد من الإلغاءات، لكنه أصر على أن الأرقام حتى الآن لا تمثل إزعاجا كبيرا في هذا الاتجاه.

ونتيجة للإلغاءات المتتابعة ممن كان مقرر مشاركتهم سواء مخرجين أو فنانين، فإن المظلة الصينية المخطط لها في المركز الرئيسي للحدث، قاعة ”مارتن غروبيوس باو“، لن تتم بعد الآن.