زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب ”جاوه الشرقية“ بإندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، الخميس، ولاية جاوه الشرقية، شرقي إندونيسيا.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.
وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 69 كم قبالة سواحل شمال شرقي منطقة ”بانغقالان“ بالولاية المذكورة، وأن عمقه يبلغ 636 كم.
ولم تصدر السلطات بيانًا عما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع أضرار مادية أو بشرية، أو أي تحذير من وقوع أمواج تسونامي عقبه.
وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، لقي 36 شخصًا مصرعهم جراء زلزال وقع بقوة 6.8 درجات في آمبون، عاصمة مالوكو.