ارتفاع عدد قتلى سيول إندونيسيا إلى 53 وتشريد 175 ألفًا

قالت السلطات الإندونيسية إن ما يقرب من 175 ألف شخص ما زالوا مشردين في العاصمة جاكرتا والمدن المجاورة، بعد أن أدت السيول الجارفة والانهيارات الأرضية إلى مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا، وسط هطول أمطار من بين الأشد غزارة منذ بدء التسجيلات الرسمية.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث والتخفيف من آثارها أجوس ويبو:“ارتفع عدد القتلى إلى 53 شخصًا، وهناك شخص واحد مفقود“.

وأظهرت بيانات الوكالة أن نحو 175 ألفًا من السكان الباقين جرى إجلاؤهم من منازلهم، اليوم السبت، بعد أن تسببت أعنف سيول منذ سنوات بحدوث فوضى في أجزاء بأكبر مدينة جنوب شرق آسيا، مع تعطل خطوط القطارات، وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

وغمرت المياه قطاعات من جاكرتا والمدن القريبة بعد هطول أمطار غزيرة في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وخلال الساعات الأولى من العام الجديد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزياء، أمس الجمعة، إن الأمطار التي هطلت في بداية العام الحالي هي“واحدة من الأشد الأمطار غزارة“ منذ بدء التسجيلات في العام 1866.

وأضافت الوكالة أن التغير المناخي زاد من خطر الطقس السيئ، وحذرت من أن هطول الأمطار الغزيرة قد يستمر حتى منتصف شباط/فبراير المقبل، وأنه من المتوقع أن تكون الفترة من 11 إلى 15 كانون الثاني/يناير الجاري هي الأشد وطأة.