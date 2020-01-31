العثور على الصحفية المصرية رحاب بدر مشنوقة داخل منزلها

عثرت أسرة الصحفية المصرية الشابة رحاب بدر، عليها مشنوقة داخل شقتها، في ظروف غامضة.

وقررت النيابة العامة في مصر انتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة لبيان أسباب وفاتها، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وتكليف الأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها في الحادث.

كما قررت النيابة استدعاء والدتها وزوجها لسماع أقوالهما في الحادث، إضافة إلى 3 من شهود العيان الذين ساعدوا والدة الصحفية المتوفية في كسر باب شقتها.

ويواصل فريق من المباحث جمع المعلومات في الحادث لكشف ملابساته، إذا ما كان انتحارًا أم أن هناك شبهة جنائية.

وقال زوجها المخرج أمين عبدالمنعم، في التحقيقات الأولية، إنه اتصل بها مرارا لكنها لم تكن تجب، مما دفعه لسؤال والدتها عنها، والتي توجهت إلى منزل الزوجين، وظلت تطرق باب الشقة دون جدوى، قبل أن يتم كسر الباب والدخول إلى غرفتها، حيث وجدت متوفية شنقًا.