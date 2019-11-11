مصر.. الإعدام شنقًا لقاتل ”طفلة المنور“ والسجن 3 سنوات لشقيقته

أسدلت محكمة الجنايات في مصر الستار على قضية الطفلة سندس، المعروفة إعلاميًا بـ“طفلة المنور“، بعد إصدار حكم بالإعدام شنقًا على المتهم الأول سائق ”توك توك“، والسجن 3 سنوات لشقيقته.

وتعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات، حين تلقى قسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية، بلاغًا من ”ن. م. أ“، 33 عامًا، ربة منزل، مقيمة في منطقة نجع العرب، يفيد بغياب طفلتها ”سندس. أ. م“، البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل.

وفي وقت لاحق، تلقى قسم الشرطة إخطارًا يفيد العثور على جثة طفلة في منور أحد العقارات في منطقة نجع العرب، حيث انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتبين وجود جثة الطفلة المبلغ عن تغيبها مسجاة على ظهرها في منور العقار، ترتدي كامل ملابسها، وتبدو عليها كدمات واضحة.

وأسفرت جهود فريق البحث، عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم ”علاء. ر“ 19 عامًا، سائق ”توك توك“، وشقيقته ”علا. ر“ 21 عامًا، ربة منزل، مُقيمينِ بذات العقار الذي عثر به على جثة الطفلة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول قام باستدراج الطفلة أثناء لهوها أمام منزلها إلى أعلى سطح العقار، وذلك بهدف سرقة مصاغ ذهبي خاص بالمجني عليها.

وحاول المتهم الاستيلاء على ”القرط الذهبي“ لكن الطفلة قاومته وأخذت في الصراخ، وهو ما أصاب الجاني بحالة من الذعر، وخشية كشف أمره شل حركتها، وكتم أنفاسها، حتى فارقت الحياة.

ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهم ألقى المجني عليها من أعلى سطح العقار في المنور، وأبلغ شقيقته بما حدث فتسترت عليه، وباعت القرط الذهبي الذي لا يزن سوى 3 جرامات واقتسمت ثمنه معه.

وأرشدت المتهمة عن ”القرط الذهبي“ لدى صاحب محل مجوهرات ”حسن النية“، وقررت النيابة العامة، إحالة المتهمين إلى المحكمة لتصدر حكمها المتقدم .