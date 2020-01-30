وفاة كويتيين وإصابة آخر بسبب ”الدوة“

لقي مواطنان كويتيان مصرعهما وأصيب آخر بحالة اختناق، بعد استنشاقهم جميعا لغازات منبعثة من مدفأة تقليدية تعمل بالفحم وتسمى ”الدوة“.

ونقلا عن حساب ”أمن ومحاكم“، فقد فارق مواطن في العقد السادس من عمره ومواطنة في عقدها الخامس الحياة، في جواخير كبد (استراحة)، وأصيب آخر باختناق بسبب استنشاق الغازات نُقل على إثره إلى المستشفى.

وتعتبر (دوة الفحم) من وسائل التدفئة التقليدية في الكويت والتي ما زال العديد من الكويتيين يستخدمونها في بيوتهم، وخلال رحلاتهم البرية للتدفئة وتحضير المشروبات الساخنة عليها.