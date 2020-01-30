استقالة غدير أسيري وزيرة الشؤون الاجتماعية بالكويت

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت الدكتورة غدير أسيري عن تقديمها استقالتها مكتوبة، اليوم الخميس، وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وجاءت استقالة الوزيرة ”أسيري“ قبل جلسة التصويت على طرح الثقة بها المقررة في 4 فبراير/شباط القادم.

ولم يمض على ”أسيري“ في منصبها في الشؤون الاجتماعية سوى شهرين فقط، حيث تم تعيينها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وواجهت أسيري هجمة شرسة بعد تعيينها مباشرةً وأدائها لليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث اعترض عدد من النواب والنشطاء على تعيينها.

ورغم استياء واستنكار شريحة واسعة من الكويتيين لتعيينها، إلا أنها لاقت دعما من قبل شريحة أخرى اعتبروا أن ”ما تتعرض له هو هجمة مقصودة بسبب مواقفها المعاكسة لتوجه حركة الإخوان المسلمين ونقدها لهم“.