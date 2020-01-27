وفاة امرأة خلال مشاركتها في مسابقة لتناول الحلوى في أستراليا‎

المصدر: ا ف ب

توفت امرأة في أثناء مشاركتها في مسابقة لتناول الحلوى تقام كل سنة للاحتفال بيوم أستراليا الوطني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين.

وقد جرى استدعاء المسعفين إلى حانة فندق في ولاية كوينزلاند بعد ظهر الأحد بعد تعرض امرأة لنوبة مرضية.

وأوردت إذاعة ”إيه بي سي“ العامة أن المرأة البالغة من العمر 60 عاما أصيبت بنوبة بعدما ”تناولت كمية كبيرة من حلوى لامينغتون“.

ولامينغتون الحلوى الأسترالية التقليدية، هي كعكات إسفنجية مكعبة الشكل ومغطاة بالشوكولا وجوز الهند المبشور.

وأوضحت ”إيه بي سي“ أنه تم نقل المرأة إلى مستشفى في هيرفي باي لكنها توفّت في وقت لاحق.

وكانت هذه المرأة تشارك في مسابقة تناول حلوى لامينغتون السنوية التقليدية في فندق ”بيتش هاوس“.

وفي منشور على ”فيسبوك“ قدمت إدارة الفندق والموظفون تعازيهم لأصدقاء المرأة وعائلتها.