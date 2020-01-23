مقتل 3 أمريكيين في تحطم طائرة لإخماد النيران في أستراليا

المصدر: ا ف ب

قتل 3 رجال إطفاء أمريكيين، الخميس، إثر تحطم طائرة لإخماد النيران كانوا على متنها في جنوب شرق أستراليا، حيث امتدت مجددا حرائق الغابات بسبب شدة الرياح.

وشهدت أزمة الحرائق الموسمية في أستراليا التي كانت كارثية هذه السنة، تراجعا في الأيام الماضية، بسبب هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، لكن مكافحة النيران استؤنفت الخميس مع إعلان وضع طوارئ فيما يتعلق بسبع حرائق على الأقل.

ولإخماد إحدى هذه الحرائق، انطلقت طائرة من طراز ”هيركوليس سي-130“ لمكافحة حريق في متنزه وطني في منطقة سنوي ماونتينز في منطقة نيوساوث ويلز، وفقد برج المراقبة الاتصال معها حوالى الساعة 2.30 ت غ.

وأعلنت السلطات بعد ساعات أن الطائرة تحطمت قرب كوما على بعد 120 كلم جنوب كانبيرا، وقتل 3 أمريكيين كانوا على متنها.

ولم تعرف على الفور تفاصيل الحادث، لكن قائد رجال الإطفاء في المناطق الريفية في نيوساوث ويلز، شاين فيتسيمونز، تحدث في وقت سابق عن ظروف طيران ”صعبة جدا“ بسبب الرياح.

واعتبر وزير الأحوال الطارئة، ديفيد ليتلبراود، أن هذه المأساة تدل على المخاطر التي يواجهها رجال الإطفاء لحماية الآخرين.

وبذلك ترتفع حصيلة حرائق أستراليا إلى 32 قتيلا على الأقل منذ بدء الأزمة في أيلول/سبتمبر.

وكان الأمريكيون الثلاثة الذين يتمتعون بخبرة عالية، يعملون لدى الشركة الكندية ”كولسون افييشن“ التي طلب منها المساهمة في إخماد الحرائق.

وأعلنت الشركة أنها أرسلت فريقا إلى مكان الحادث.

واعتبرت رئيسة وزراء الولاية غلاديس بيريجكليان، أن الحادث يلقي الضوء على المخاطر التي يواجهها رجال الإطفاء في محاولتهم لإخماد الحرائق الكبرى في مختلف أنحاء جنوب شرق أستراليا.

ويعتبر هذا الدعم الجوي شديد الأهمية بالنسبة لجهود مكافحة النيران التي يقوم بها على الأرض متطوعون إلى جانب فرق الإطفاء.

وبلغت سرعة الرياح 90 كلم في الساعة الخميس، لكن فيتسيمونز اعتبر قبل الإعلان عن تحطم الطائرة، أن الرياح كانت سرعتها أقوى وخصوصا في جنوب هذه الولاية.

وقال إن ”أحد التحديات الكبرى مع هذه الرياح، هو أنها تجعل من الصعب إقلاع طائرات وتأمين دعم جوي لجهود رجال الإطفاء على الأرض“.

وأضاف ”نحاول استخدام طائرات مروحيات أكبر، لكن الأمر صعب جدا. من الخطورة جدا إرسال الطائرات“.

وتحصل حرائق الغابات في كل سنة في أستراليا، لكن فصل الحرائق هذه المرة جاء مبكرا وكثيفا، بسبب الجفاف المستمر وخصوصا الاحتباس الحراري.

ومنذ أيلول/سبتمبر، أتت النيران على أكثر من مئة ألف كلم مربع، أي أراض بمثل مساحة البرتغال، ودمر أكثر من ألفي منزل.

وقال باحثون إن أكثر من مليار حيوان نفق أيضا بسبب الحرائق.

وكانت درجات الحرارة قد تغيرت فجأة الأسبوع الماضي مع ظواهر طبيعية مثل عواصف رملية في بعض المناطق.

وأتاح هطول الأمطار بغزارة في بعض الأحيان، إخماد بعض الحرائق. لكنها في المقابل عقدت عمليات التنظيف في مناطق أخرى.

وتجددت موجة الحر والرياح الخميس، ما من شأنه أن يؤجج الحرائق مجددا.