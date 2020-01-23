أردني بالكويت يرمي زوجته من الطابق الثاني

انتهى شجار وصف بأنه ”عنيف“ اندلع بين زوجين من الجنسية الأردنية في دولة الكويت إلى إقدام الزوج على رمي زوجته من شرفة منزل مسكنهما.

وشهد منزل الزوجين الكائن في الدور الثاني في إحدى بنايات منطقة ”الفنطاس“ محاولة قتل مروعة بحق الزوجة على يد زوجها الذي لاذ بعدها بالفرار.

ووفق صحيفة ”الراي“ الكويتية، كشف مصدر أمني أن ”المسعفين ورجال الأمن ولدى وصولهم إلى البناية محل البلاغ وجدوا الزوجة في الفناء وتعاني من كسور نتيجة سقوطها من الدور الثاني وارتطامها بالأرض“.

وأوضحت الصحيفة أن الجهات الأمنية سجلت قضية شروع بالقتل، وجارٍ البحث عن الزوج.