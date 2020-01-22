مسن ينقلب أثناء صعوده سلما كهربائيا في مستشفى .. وهذا مصيره (صور)

انقلب مسن مريض رأسا على عقب، وتدحرج جسده عدة مرات، بينما كان يصعد سلما كهربائيا في مستشفى يانتاي ييدا في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.

وأظهر كاميرات المراقبة في الطابق السفلي من المستشفى، نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، المسن البالغ من العمر 70 عاما، والذي يكشف عن هويته وهو يصعد السلم الكهربائي، وبعد ثوان فقد توازنه، ما أدى إلى سقوطه وتدحرج جسده أربع مرات، ثم ارتطم رأسه بأسفل درجات السلم، ليفقد القدرة على الحركة، ودون أن ينتبه له أحد، إلى أن شاهده أحد الأطباء وهرع لمساعدته.

وعلى الفور أوقف الدكتور تشاو هونغ تشيوان رئيس قسم الأشعة في المستشفى، السلم الكهربائي، واستدعى المسعفون لإنقاذ المسن، والذي عملوا على نقله للعلاج حيث تبين تعرضه لجرح صغير في جبينه، بدون تعرضه لكسور في العظام أو غيرها من الإصابات الخطيرة، حيث غادر المستشفى بعد 20 دقيقة.

ووقعت الحادثة الأسبوع الماضي، حيث كان الرجل المسن قد دخل المستشفى بعد إصابته بنوبة دوار، وعندما سقط عن السلم الكهربائي للمستشفى كان في طريقه إلى المنزل.