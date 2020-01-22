الصين تحذّر من سرعة تفشّي كورونا المستجدّ والحصيلة ترتفع إلى 9 وفيات

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أعلنت السلطات الصينية الأربعاء أنّ حصيلة فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشّى في الصين ارتفعت إلى تسع وفيات وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، محذّرة من خطر انتشار هذا الفيروس بصورة أسرع بسبب قدرته على التحوّل. وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة لي بين خلال مؤتمر صحافي إنّ الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي…