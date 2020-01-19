كندا: ليس هناك خطط محددة بعد لتفريغ البيانات من صندوقي الطائرة الأوكرانية

قال مجلس سلامة النقل الكندي، اليوم الأحد، إنه ليس هناك خطط محددة بعد لتفريغ البيانات من الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها إيران بالخطأ قبل نحو عشرة أيام.

وأضاف المجلس في بيان، إن اثنين من محققي حوادث تحطم الطائرات التابعين له غادرا طهران في وقت سابق يوم الأحد، بعد زيارة دامت ستة أيام شاركا خلالها في فحص حطام الطائرة.

وقتل 176 شخصا في الكارثة وكان من بينهم 57 كنديا.

وقال المجلس: إن الصندوقين في إيران وأضاف: ”ليس هناك خطط محددة بعد لوقت ومكان تفريغ وتحليل البيانات من الصندوقين الأسودين“.