إيران: لم نقرر بعد إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى بلد آخر

قالت إيران، اليوم الأحد، إنها لم تقرر بعد إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها، إلى بلد آخر، بعد أن أعلنت سابقا عزمها تسليمه إلى كييف.

جاء ذلك على لسان المدير العام لمكتب الحوادث بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن ريزايفير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إرنا“.

وقال ريزايفير: ”الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، ما زال بحوزة إيران، وأولويتنا هي فحصه في بلادنا.. الخيارات اللاحقة هي إرسال الصندوق إلى أوكرانيا وفرنسا، لكن حاليا لم يتخذ أي قرار حول إرساله إلى بلد آخر“.

وفي 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز ”بوينغ 737“ في طهران، بعد عدة دقائق على إقلاعها؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصا.

وفي 11 من الشهر ذاته، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب؛ إثر ”خطأ بشري“، لحظة مرورها فوق ”منطقة عسكرية حساسة“.

فيما أعلن الحرس الثوري، في نفس اليوم، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

والثلاثاء، أعلنت الهيئة القضائية الإيرانية، إلقاء القبض على أفراد؛ لتورطهم بحادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأنكرت طهران في البداية سقوط الطائرة بفعل صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.