كويتي يشج رأس امرأة

انتهى شجار بين مواطن و3 نساء في دولة الكويت، إلى إصابة إحداهن إصابة بليغة.

واعتدى كويتي في منطقة كبد على المجني عليها أثناء شجار بينهما، حيث قام بشج رأسها (دون أن تتضح طبيعة الأداة التي استخدمها لذلك).

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن امرأة استنجدت بـ“الداخلية“، وقالت إنه ”أثناء تواجدها مع أختها وصديقتها في منطقة كبد، تعرضت للضرب من قبل مواطن“.

وبوصول رجال الأمن، تبين أنها مصابة في رأسها، وجرى استدعاء الإسعاف لعلاجها.

وأرشدت المجني عليها عن المواطن، حيث تم ضبطه وإحالته معهن إلى مركز الشرطة.

ولم يتم الكشف عن هوية المرأة، أو سبب الشجار، وفيما إذا كانت على معرفة به أم لا.