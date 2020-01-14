شاب يصمد 3 أسابيع في غابة تعج بالتماسيح‎

المصدر: أ ف ب

عثر على أسترالي فقد قبل ثلاثة أسابيع في غابة مدارية تعج بالتماسيح حيا وبصحة جيدة، على ما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

وكان ميلان ليميتش فقد في الـ22 من كانون الأول/ديسمبر عندما علقت سيارته في غابة داينتري في مقاطعة كوينزلاند في شمال شرق البلاد.

وفي مرحلة أولى كانت تخشى الشرطة أن تكون التماسيح المنتشرة بكثافة في هذه المنطقة التهمت ليميتش البالغ 29 عاما، لكن بعد أيام عدة من البحث لم تعثر على أي تمساح سمين قد يكون ابتلع الشاب.

وعثرت الشرطة على ليميتش الاثنين، على بعد كيلومترات عدة عن سيارته.

وقالت الشرطة في بيان ”وضعه الجسدي جيد نظرا إلى أنه أمضى ثلاثة أسابيع في غابة مدارية“، وتمكن ليميتش من الصمود بتناوله الفاكهة والتوت البري على ما أوضحت الشرطة.