فيدرر يؤكد جاهزيته لخوض بطولة أستراليا للتنس

أعلن السويسري روجر فيدرر، اليوم الاثنين، أنه جاهز لانطلاق الموسم الجديد والمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي رغم أنه لم يشارك في أي مباريات رسمية منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وكان من المقرر أن يبدأ فيدرر، الذي سبق له التتويج 20 مرة في البطولات الكبرى، الاستعداد للبطولة الكبرى المقبلة بالمشاركة في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين هذا الشهر في أستراليا لكنه انسحب من منتخب بلاده لقضاء مزيد من الوقت مع أسرته.

وفي المقابل، شارك منافساه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رفائيل نادال وخاضا بعض المباريات القوية في بطولة الفرق التي أقيمت مبارياتها في برزبين وبيرث وسيدني.

وأشار فيدرر (38 عاما) إلى أنه سعيد بالاستعدادات التي قام بها في بلاده قائلا في مناسبة ترويجية في ملبورن ”تدربت لوقت طويل وبجدية قبل الموسم ولم تحدث لي أي انتكاسات وهو أمر بالغ الأهمية.“

وأضاف النجم المخضرم: ”في الأسبوع الماضي سألت نفسي (هل أنا سعيد بتوجهي إلى أستراليا أم أنه يتعين علي البقاء هنا والتخلي عن الفكرة بصورة فورية لأنني غير مضطر للذهاب“.

وأردف: ”ببساطة يمكنني البقاء في وطني لكني قررت أنني سعيد فعلا بالتوجه إلى ملبورن وبدء الموسم هناك.

”لقد حافظت على لياقتي جيدا. بالتأكيد لدي فريق رائع من حولي“.

وحصد فيدرر اللقب في ملاعب ملبورن بارك ست مرات وفاز باللقب في2017 و2018 لكنه خسر أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس في الدور الرابع في العام الماضي.

ونجح ديوكوفيتش في الفوز بلقب البطولة للمرة السابعة وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد في 2019 وهو في وضع ممتاز حاليا ويستطيع إضافة لقب جديد إلى سجله الحافل بعد فوزه التاسع على التوالي على المصنف الأول عالميا نادال في الملاعب الصلبة أمس الأحد لتتوج بلاده صربيا بلقب النسخة الأولى من كأس اتحاد المحترفين.

ولم يظهر نادال أي تراجع على مستوى الأداء أو اللياقة البدنية وربما يتنافس من جديد بين الثلاثة الكبار على اللقب في ملبورن بعد أن سيطروا فيما بينهم على آخر 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وقال فيدرر عن ذلك: ”أنا أدرك أن عمري 38 عاما ومن ثم لا يفترض أن أكون مرشحا للفوز (باللقب) بل ربما يكون المرشح في العشرينيات لكننا نحن الثلاثة تمكننا من الاستمرار كمرشحين وهذا شيء عظيم بالنسبة لنا.“

وأشار اللاعب السويسري أيضا ”كل منهما يظهر بصورة عظيمة. شاهدت أجزاء من مباراتهما في كأس المحترفين ورأيت أنها كانت مباراة كبيرة. من الصعب الفوز على أي منهما إذا ما كان غير مصاب“.

وقدم فيدرر أيضا بعض النصائح إلى اللاعبة الأسترالية أشلي بارتي التي تستعد لخوض البطولة الكبرى في بلادها كمصنفة أولى عالميا.

وقال فيدرر: ”قدمت (بارتي) أداء هائلا في العام الماضي وكان من الممتع مشاهدتها أثناء اللعب .. يمكنها أن تتبنى توجها مختلفا.. تستطيع من خلاله الاسترخاء واستكشاف كل قدراتها وهذا ما حدث لي عندما فزت بأول لقب في البطولات الكبرى وأصبحت المصنف الأول عالميا بعد ذلك.

”شعرت عندها أنني المنافس القوي وأنا أفضل هذا الوضع على كوني مجرد منافس وآمل أن تتعامل أشلي مع الموقف بهذا الشكل“.