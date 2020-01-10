تفاصيل جديدة حول حريق برج جدة قيد الإنشاء (صور وفيديو)

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الجمعة، أنه تمت السيطرة على نسبة 60% من الحريق الذي اندلع في برج قيد الإنشاء في جدة.

وأكدت إمارة مكة على أنه لم تسجل أي إصابات إلى حد هذه اللحظة جراء الحريق المندلع.

وكانت فرق الدفاع المدني السعودي قد باشرت الحريق الذي اندلع في سقف البرج ولا تزال تعمل على إطفائه، فيما لم يتم الكشف عن سبب الحريق بعد.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة لناشطين عبر مواقع التواصل، الحريق الذي انحسر بعد مكافحته.