مشهد رهيب لحريق برج جدة قيد الإنشاء (فيديو وصور)

شب حريق هائل صباح اليوم الجمعة في برج ضخم قيد الإنشاء في مدينة جدة، وقال الدفاع المدني السعودي إن فرقه تكافح لإخماد الحريق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا رهيبا للنيران الملتهبة في رأس البرج وتطاير الشرر من جنبات المبنى الواقع على كورنيش جدة.ولم

يباشر الآن مدني #جدة حادث حريقا اندلع في برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة والفرق تكافح الحريق. pic.twitter.com/qJ9xxbFtgz — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 10, 2020

ولم ترد معلومات حتى الساعة عن وقوع إصابات في صفوف العاملين في البرج، فيما لم تتأكد السيطرة على الحادث، وشوهدت إحدى الطائرات التابعة للدفاع المدني السعودي، وهي تشارك في عمليات الإخماد.

ولم ترد معلومات حدّ اللحظة عن أسباب الحريق، فيما يتوقع أن يصدر الدفاع المدني لاحقا بيانا تتضمن جميع تفاصيل وملابسات الحادث.