 مشهد رهيب لحريق برج جدة قيد الإنشاء (فيديو وصور) – إرم نيوز‬‎

مشهد رهيب لحريق برج جدة قيد الإنشاء (فيديو وصور)

مشهد رهيب لحريق برج جدة قيد الإنشاء (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

شب حريق هائل صباح اليوم الجمعة في برج ضخم قيد الإنشاء في مدينة جدة، وقال الدفاع المدني السعودي إن فرقه تكافح لإخماد الحريق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا رهيبا للنيران الملتهبة في رأس البرج وتطاير الشرر من جنبات المبنى الواقع على كورنيش جدة.ولم

ولم ترد معلومات حتى الساعة عن وقوع إصابات في صفوف العاملين في البرج، فيما لم تتأكد السيطرة على الحادث، وشوهدت إحدى الطائرات التابعة للدفاع المدني السعودي، وهي تشارك في عمليات الإخماد.

ولم ترد معلومات حدّ اللحظة عن أسباب الحريق، فيما يتوقع أن يصدر الدفاع المدني لاحقا بيانا تتضمن جميع تفاصيل وملابسات الحادث.

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