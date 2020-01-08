أوكرانيا تؤكد مقتل جميع ركاب وأفراد طاقم طائرتها المنكوبة في إيران‎

قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران لقوا حتفهم، وذلك وفقا لمعلومات أولية.

وأضاف في بيان أن أوكرانيا تسعى للتحقق من ملابسات الحادث وعدد القتلى.

وقال حسن رضائي فر المدير العام لدراسة الحوادث في منظمة الطيران المدني الإيرانية إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران اليوم الأربعاء وعلى متنها 176 شخصا لم تعلن حالة الطوارئ.

وذكر الإعلام الرسمي أن الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية وهي من طراز ”بوينغ 737“ تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من ”مطار الإمام الخميني“ في طهران بسبب مشاكل فنية.