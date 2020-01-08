 إيران تعلن مقتل 170 راكباً بعد سقوط طائرة أوكرانية في طهران – إرم نيوز‬‎

إيران تعلن مقتل 170 راكباً بعد سقوط طائرة أوكرانية في طهران

إيران تعلن مقتل 170 راكباً بعد سقوط طائرة أوكرانية في طهران

المصدر: فريق التحرير

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، مقتل جميع من كان على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت عقب لحظات من إقلاعها من طهران نتيجة خلل فني أصابها.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن طائرة أوكرانية على متنها ما لا يقل عن 170 شخصاً تحطمت اليوم بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

وقال رضا جعفر زادة، وهو متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، للتلفزيون الحكومي إن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة وهي من طراز بوينج 737 وتابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية.

وقال بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ الإيرانية للتلفزيون ”الطائرة تحترق لكننا أرسلنا فرقا… وقد نتمكن من إنقاذ بعض الركاب“.

وذكر جعفر زادة أن عدد الركاب 170.

وقالت الوكالة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن ”الطائرة كانت متجهة إلى كييف… وكانت تقل 180 من الركاب وأفراد الطاقم“.

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