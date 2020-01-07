نجاة راكب طائرة شراعية من الموت بأعجوبة (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرا لحظة سقوط راكب طائرة شراعية يُدعى ماركينيوس 35 عامًا، والذي كان يحلق فوق فندق Dream Beach بمدينة إيتانهايم بساو باولو في البرازيل، بعد أن فقد السيطرة على المظلة في الجو وسقط من على ارتفاع 150 قدما مصطدما بأحد المباني.

وسقط ماركينوس وهو يحاول التحليق، بعد أن داهمته رياح عاتية جعلته يفقد توازنه ويسقط بشكل مفاجئ بعيدا عن الشاطئ ليصطدم بأحد المباني.

ويعاني ماركينوس حاليا من كسور بالساقين جراء السقطة، ويتعافى الآن في مستشفى بالبرازيل.

وقال ماركينوس: إنه ارتكب خطأ فادحا أثناء صنع الطائرة الشراعية الأمر الذي ساعد على فقدانه لتوازنه وسقوطه مع سرعة الرياح الشديدة.

وهذه الحادثة ليست الأولى ففي شهر حزيران/ يونيو من عام 2019، سقطت طائرة شراعية على أحد البيوت بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصيب راكبها بعدة جروح متفرقة في جسده، ونجا من الموت بأعجوبة بعد اصطدامه بسطح المنزل.