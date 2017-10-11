مقتل ثلاثة أشخاص إثر سقوط طائرة في حوض سباحة في البرازيل (فيديو)

أظهر فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، طائرة صغيرة تحمل على متنها 3 ركاب سقطت في حوض سباحة في الفناء الخلفي لمنزل في البرازيل.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم، بعد أن سقطت الطائرة الخفيفة في حديقة منزل في ساو جوزيه دو ريو بريتو.

وظهر في الفيديو، الذي نشره مجلس مدينة “ريو بريتو”، حطام طائرة من طراز “بيتش كرافت” وهي في حديقة المنزل وأحد أجنحتها في حوض السباحة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، سقطت الطائرة على بعد 980 قدما فقط من مطار بروفيسور أوريبيلتو مانويل راينو.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الأرض بعد سقوط الطائرة الذي تحقق فيه السلطات الآن.

شاهد الفيديو: