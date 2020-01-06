القبض على منقبين عن كنز مزعوم لوالدة أغنى السلاطين المغاربة

ألقت الشرطة المغربية القبض على 3 أشخاص بمدينة مراكش، كانوا ينقبون عن كنز تزعم الروايات أنه يعود للسيدة مسعودة الوزيتية، والدة السلطان أحمد المنصور الذهبي، الذي حكم المغرب بين الأعوام (1578 و1603).

وفاجأ الأمن المشتبه بهم وهم يحفرون بمنطقة سيدي يوسف بنعلي وسط المدينة العتيقة، ليلة الإثنين، ويخضعون للتحقيق قبل إحالتهم إلى القضاء.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الثلاثة يبلغون من العمر 46 و 49 و 57 عاما، بينهم شخص متخصص في التنقيب، وآخر يعمل حارسا ليليا لدى شركة للبناء، ساعد الآخرين في الحصول على آلات الحفر.

وعثرت قوات الأمن قرب المكان على سيارة ”بيكوب“ رمادية اللون وخريطة طبوغرافية والآلات المستعملة.

يذكر التاريخ السيدة مسعودة أو ”عودة“ كما تلقب، صاحبة الكنز المزعوم، كامرأة صالحة كانت تكثر من الصدقات وأعمال الخير ورعاية الأيتام.

وعرف عصر ابنها السلطان أحمد المنصور الذهبي بكونه عصر علم وقوة ورخاء.