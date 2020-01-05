شاهد.. تفكك عجلة طائرة أثناء الإقلاع (فيديو)

تداول مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مقطع فيديو للحظة اشتعال النار في عجلة طائرة وتفككها تماما أثناء الإقلاع.

ونشر أحد ركاب رحلة جوية تابعة لشركة ”آير كندا“ الكندية من مونتريال إلى باجاتوفيل في 3 يناير، فيديو صوره للواقعة من مقعده على الجانب الأيسر من الطائرة.

ويظهر الفيديو تطاير شرر من عجلة الطائرة، قبل أن تنفصل تماما وتسقط على الأرض عندما كانت الطائرة تقلع، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue…

2020 commence plutôt bien ???? pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة التي كانت تحمل 49 راكبا، اضطرت للدوران حول المطار بشكل متكرر لمدة ساعتين بعد الحادث، قبل أن تتمكن من العودة إلى مطارها الأصلي في مونتريال، وهبطت بسلام ولم يصب أي شخص نتيجة العطل الفني.

وأرسلت الشركة طائرة ثانية لنقل الركاب إلى وجهتهم بعد وقت قصير من هبوطها، ومن المقرر أن تفحص الشركة معدات الهبوط قبل إجراء الإصلاحات اللازمة.

ونشر الراكب الفيديو على تويتر مع تعليق مكتوب باللغة الفرنسية يقول: ”حسنا، أنا حاليا في طائرة فقدت للتو عجلة هبوط.. يا لها من بداية لعام 2020“.

يذكر أن الطائرة، وهي من طراز Dash 8-300، تحتوي على 3 مجموعات من العجلات، على اليسار واليمين ومقدمة الطائرة.