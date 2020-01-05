طعن كويتي في الدوحة من قبل عصابة مسلحة ‎

أصيب كويتي بجروح جراء تعرضه للطعن بالكتف من قبل عصابة مسلحة في العاصمة القطرية الدوحة، نقل على إثرها إلى مستشفى الصباح، وفق ما ذكر مصدر أمني.

وحسب المصدر، فقد تعرض المجني عليه، إلى طعنة نافذة في الكتف، بعدما سددها إليه شخص تمكّن مع آخرين من سرقة سيارته والهرب بها، وتركوه غارقاً في دمائه.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن المصدر قوله، إن ”عمليات وزارة الداخلية تقلت بلاغاً من قبل مواطن يستنجد برجال الأمن بعد تعرضه للطعن والسرقة وتركه في الشارع، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى المكان، وعند وصولهم تبيّن أن الضحية تعرّض لطعنة نافذة في الكتف، وعلى الفور تم إسعافه إلى مستشفى الصباح“.

وأضاف المصدر أن ”الضحية ذكر في التحقيق أنه كان يسير بمركبته في الدوحة، وفجأة استوقفه 3 أشخاص عنوة وهجموا عليه، ثم قاموا بإنزاله من مركبته، وعندما حاول التصدي لهم ومنعهم من سرقة المركبة، سدد أحدهم طعنة نحو كتفه، فشلّ حركته وسرقوا المركبة وتواروا عن الأنظار إلى جهة غير معلومة“.

وحسب المصدر، فإن ”رجال الأمن عمموا مواصفات المركبة المسروقة على جميع القطاعات الأمنية لرصدها وضبط السارقين، وسُجلت قضية سرقة وطعن أحيلت إلى رجال المباحث الذين باشروا عملية البحث والتحري للتوصل إلى هوية المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم“.