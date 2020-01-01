16 قتيلا في معركة داخل سجن مكسيكي

قالت حكومة ولاية زاكاتيكاس المكسيكية إن 16 نزيلا قتلوا وأصيب خمسة آخرون في معركة اندلعت في أحد سجون الولاية الواقعة شمال البلاد.

وأضافت حكومة الولاية في بيان مساء أمس الثلاثاء أنها عززت إجراءات الأمن في السجون بعد المعركة التي شهدها سجن بارونيل والتي اندلعت في حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر.

واعتقلت السلطات سجينا معه سلاح ناري، كما عثرت على ثلاثة أسلحة أخرى في السجن وسكاكين مختلفة.

وأفاد البيان أن الحكومة فتحت تحقيقا لتحديد المسؤولين عن اندلاع الاشتباكات وكيف دخلت الأسلحة إلى السجن.

والواقعة أحدث ضربة لسجل الأداء الأمني في عهد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يواجه صعوبة في مكافحة العنف المتصاعد في البلاد.