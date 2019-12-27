اختفاء هليكوبتر أمريكية على متنها 7 أشخاص قبالة هاواي

يجري خفر السواحل الأمريكي عمليات بحث عن طائرة هليكوبتر على متنها سبعة أشخاص، لم تعد من جولة قبالة جزيرة كاواي في هاواي، مساء أمس الخميس.

وذكر خفر السواحل في بيان، اليوم الجمعة، أن مالك الطائرة أبلغ عن تأخرها في العودة الساعة 6:06 مساء.

وأضاف: ”ذكروا أن الطائرة كانت ستعود في الساعة 5:21 مساء من جولة قبالة ساحل كاواي وعلى متنها طيار واحد وستة ركاب“.

وقال البيان إن الهليكوبتر كانت مزودة بجهاز إلكتروني لتحديد المواقع، لكن لم ترد أي إشارات.

ووصف مسؤول في مركز تنسيق الإنقاذ المشترك الظروف الجوية بأنها صعبة.