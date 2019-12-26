مصرع 6 مصريين بينهم أطفال بحادث سير مروع (صور)

لقي 6 مصريين من أسرة واحدة بينهم أطفال مصرعهم غرقًا، فيما أصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم في قناة مائية بمركز البدارى أحد مراكز شرق محافظة أسيوط بصعيد مصر.

وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من أهالي قرية الهمامية بدائرة المركز بوقوع حادث انقلاب سيارة، كانت قادمة من قرية قاو النووارة متجهة إلى مركز البدارى وأثناء السير انجرفت عجلة القيادة بسبب انفجار أحد إطارات السيارة ما أدى إلى انقلابها بالترعة.

وعقب الفحص، تبين أن ”جميع من في السيارة الملاكي من أسرة واحد وغالبيتهم أطفال، وتم إخطار الإسعاف والإنقاذ النهري، والجهات المعنية، ومجلس مدينة البدارى“.

وجرى رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، ونقل الجثث والمصابين الى المستشفيات القريبة، وتحرير محضر بالواقعة، لعرضها على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية.

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب قلة الالتزام بقواعد القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات.

ووفقًا لآخر نتائج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري تبيَّن أن عدد حوادث السيارات على الطرق في النصف الأول من 2018 بلغ 4426.