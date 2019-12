السعودية .. إصابة 4 طالبات بحريق في حافلة مدرسية بعسير (فيديو)

View this post on Instagram

أصيبت 4 طالبات ابتدائیة ومتوسطة بمحايل عسير إثر احتراق حافلة مدرسیة، أثناء توجھھا صباح الیوم الثلاثاء إلى المدرسة. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله النیران المشتعلة في الحافلة، وأكد ناشروه أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السیطرة على الوضع وإخماد الحريق. وبينت إدارة التعليم بمحايل عسير، أن 3 مصابات حالتھن مستقرة، فیما لا تزال الرابعة بالمستشفى للملاحظة. وأوضحت أن الحادثة نتجت عن اصطدام الحافلة بمركبة أخرى، ما أدى لاشتعال النیران في الحافلة، مضیفة أنه جرى إخلاء جمیع الطالبات من الحافلة، ونقل المصابات إلى المستشفى، مؤكدة أن مدير التعلیم وقف على الحادثة واطمأن على الحالات المصابة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #الرياض #جدة #عسير #موسم_الرياض #حوادث #حريق #حافلة_مدرسية #طالبات #فيديو #ترند #trend #news #video #ksa #saudiarabia