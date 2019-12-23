الإفراج عن سعود القحطاني وأحمد عسيري ومحمد العتيبي المتهمين في قضية خاشقجي

أعلنت السلطات القضائية السعودية، اليوم الاثنين، الإفراج عن اللواء أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المتابعين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة بمدينة اسطنبول التركية.

وبحسب بيان للنيابة العام السعودية، تم التحقيق مع سعود القحطاني لكن ”لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه“، فيما ”تم الإفراج عن اللواء أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة“.

وأضاف بيان النيابة العامة السعودية أنه ”تم أيضا الإفرج عن القنصل السعودي في تركيا، محمد العتيبي الذي كان موقوفا في القضية“.

من جهة أخرى أكد البيان أن المحكمة التي نظرت في الملف: ”قضت أيضا بإعدام 5 متهمين في القضية، والسجن 24 عاما في حق 3 متهمين آخرين“.