تفاصيل افتراس نمر بحديقة حيوان الملز لسوداني

كشفت مصادر سعودية تفاصيل جديدة بشأن واقعة صادمة في حديقة حيوان الملز في مدينة الرياض، حيث افترس نمر وافدا سودانيا في مشهد صادم انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان العديد من المعلقين تساءلوا عن الظروف التي أدت إلى وقوع الشخص السوداني في حظيرة النمر الممفترس.

وقالت المصادر إن ”الشخص السوداني عمد إلى تجاوز حاجزين يفصلان الجمهور عن حظيرة النمر المفترس رغم الإرشادات التحذيرية“، ويبدو أنه أقدم -أيضا- على تصرف خطر وذلك عبر قيامه بالتدلي بحبل داخل حظيرة النمر، لكن الحبل انقطع؛ ما أدى إلى قوعه وسط الحظيرة إلى جوار النمر المفترس.

ورغم مشاهد الافتراس المرعبة إلا أن تقارير محلية أفادت بأن الوافد السوداني واسمه محمد عبدالمحسن (24 عاما) يتلقى العلاج في المستشفى.