نشطاء يتداولون مشاهد جريئة من مهرجان مدل بيست الرياض (صور وفيديو)

شهد اليوم الثاني من مهرجان مدل بيست الذي يقام على 3 مسارح ضمن فعاليات موسم الرياض، حضورا لافتا من مختلف الفئات العمرية.

ووسط حفلات صاخبة من قبل فناني الديجي العالميين، كالدي جي السعودية هتون إدريس، ويلي ذلك دون إدوارد وموسيس، ثم فرقة الفارابي السعودية، وفرقة دكان المصرية، والعازفة المصرية بلقيس، ويوسف وأخيرًا دي جيه ”نايت مارس أون واكس“، شهدت المسارح المقامة عليها الحفلات حضورا لافتا إلا أن بعض النشطاء أشاروا إلى حدوث حالات تحرش.

والمهرجان هو واحد من أبرز فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متضمنًا سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي استقطبت ملايين الزوار.

It was a crazy night ❤️????❤️???? #ميدل_بست pic.twitter.com/3TqlY0CWIh

وتداول نشطاء سعوديون على تويتر مقاطع فيديو وصورا تظهر النجاح الذي حققه المهرجان في يومه الثاني.

are you listen magnetic? #ميدل_بست pic.twitter.com/V7PS0kmE6T

ورغم ما حققه من نجاح، توجه نشطاء لانتقاد بعض الأفعال التي تخللت الحفلات الموسيقية، من بينها مشاهد لرقص فتيات وأخرى قالوا إنها مشاهد تحرش.

وكان لافتا مقطع فيديو لفتاة تظهر على ما يبدو بشكل متعمد جزءا من جسدها لشاب يحاول اللحاق بها، وهو مقطع لا يمكن التأكد من حقيقته إن كان حديثا او إن كان تم تصويره بالفعل في فعاليات مدل بيست، لكنه حظي باهتمام النشطاء الذين تداولوه على نحو واسع.

#ميدل_بست

WTF 3!!

Where we are going ? pic.twitter.com/3e526Dh8i5

— فايز بن حترش (@f_hatrash) December 20, 2019