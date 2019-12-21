نشطاء يتداولون مشاهد جريئة من مهرجان مدل بيست الرياض (صور وفيديو)

شهد اليوم الثاني من مهرجان مدل بيست الذي يقام على 3 مسارح ضمن فعاليات موسم الرياض، حضورا لافتا من مختلف الفئات العمرية.
ووسط حفلات صاخبة من قبل فناني الديجي العالميين، كالدي جي السعودية هتون إدريس، ويلي ذلك دون إدوارد وموسيس، ثم فرقة الفارابي السعودية، وفرقة دكان المصرية، والعازفة المصرية بلقيس، ويوسف وأخيرًا دي جيه ”نايت مارس أون واكس“، شهدت المسارح المقامة عليها الحفلات حضورا لافتا إلا أن بعض النشطاء أشاروا إلى حدوث حالات تحرش.
@davidguetta ???????? made my day #day2 #ميدل_بست pic.twitter.com/7mBlfCFxnX
— hДppy ツ???? (@Saeed_mustafa_s) December 21, 2019
والمهرجان هو واحد من أبرز فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متضمنًا سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي استقطبت ملايين الزوار.
It was a crazy night ❤️????❤️????#ميدل_بست pic.twitter.com/3TqlY0CWIh
— Anonymous ???? (@iiAnonyme) December 21, 2019
وتداول نشطاء سعوديون على تويتر مقاطع فيديو وصورا تظهر النجاح الذي حققه المهرجان في يومه الثاني.
What a great day ❤️❤️❤️#ميدل_بست pic.twitter.com/h88ac6MFhG
— Ab (@x3biiz) December 21, 2019
are you listen magnetic? #ميدل_بستpic.twitter.com/V7PS0kmE6T
— َ (@godishyuna) December 21, 2019
ورغم ما حققه من نجاح، توجه نشطاء لانتقاد بعض الأفعال التي تخللت الحفلات الموسيقية، من بينها مشاهد لرقص فتيات وأخرى قالوا إنها مشاهد تحرش.
وكان لافتا مقطع فيديو لفتاة تظهر على ما يبدو بشكل متعمد جزءا من جسدها لشاب يحاول اللحاق بها، وهو مقطع لا يمكن التأكد من حقيقته إن كان حديثا او إن كان تم تصويره بالفعل في فعاليات مدل بيست، لكنه حظي باهتمام النشطاء الذين تداولوه على نحو واسع.
I’m dead ???????? #ميدل_بست pic.twitter.com/3kG4cr7u8P
— نادر (@iNedooz) December 21, 2019
WTF 3!!
Where we are going ? pic.twitter.com/3e526Dh8i5
— فايز بن حترش (@f_hatrash) December 20, 2019
حالات تحرش اليوم في عرض موسم الرياض في الرياض
الفيديو هنآ : : @Ksa9Aseem
..#ميدًل_بسّت pic.twitter.com/SH8EmaCly7
— senkumbaissac (@senkumbaissac) December 21, 2019
الخال ضبط وضعه بمكان واستغل الفرصة في وسط الزحمة ???? ????
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه#تحرش_ميدل_بيست #ميدل_بست pic.twitter.com/y1rikJhQak
— كاش الرياض مسيار (@cash_riy) December 20, 2019
#تحرش_ميدل_بيست
وش قاعد يلمس ☺ ????
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/CXyTVZ7BaO
— كاش الرياض مسيار (@cash_riy) December 20, 2019