السعودية هتون إدريس تزاحم أشهر موسيقيي العالم بمهرجان ”مدل بيست“ في الرياض

سجلت الموسيقية السعودية الشابة، هتون إدريس، حضورًا لافتًا في مهرجان ”مدل بيست“ للموسيقى الذي تستضيفه العاصمة الرياض، عندما قدمت عرضًا موسيقيًا بجانب أشهر موسيقيي عالم الـ ”دي جي“ في العالم.

وانطلق مهرجان ”مدل بيست“ بعد ظهر يوم الخميس، عبر سلسلة عروض موسيقية يحييها نحو 70 موسيقيًا سعوديًا وعربيًا وعالميًا في خمسة مسارح بشكل متزامن، في حدث موسيقي كبير يدعم خطط القائمين على قطاعات الثقافة والفنون في المملكة بتحويلها لوجهة عالمية.

الفنّانة المتألقة هتون جاية تسمّعكم أفضل إبداعاتها في دمج العود مع الموسيقى الإلكترونيّة ????????#البس_البندانه_وروح_ياوحش واستمتع مع مواهبنا المحليّة في #حفل_مدل_بيست_الموسيقي ????

#بندنها_وروح لا تطير عليك تذكرتك:https://t.co/NBJWSWz7ZF pic.twitter.com/P9tS6Mfps2 — عيشها مع مدل بيست (@Enjoy_Saudi) December 17, 2019

وقدمت هتون عرض ”دي جي“ موسيقيًا، في مسرح DOWN BEAST، أمام آلاف الحاضرين الذين تجمعوا لرؤية الشابة الجداوية (نسبة لمدينة جدة في غرب السعودية) التي تزاحم كبار نجوم الـ ”دي جي“ العالميين المشاركين في المهرجان.

ابعد عن الصخب والإزعاج وتعال روّق مع فنانيين مسرح الداون بيست، أصوات بتوصل لقلبك قبل اذنك لا تفوتها ????????#مهرجان_مدل_بيست_الموسيقي #MDLBeast pic.twitter.com/v2bmFF9fuW — مدل بيست | MDLBeast (@MDLBeast) December 19, 2019

وتشكل هتون مع مواطنتها نوف سفياني باسمها الفني ”كوزم كات“، ثنائيًا سعوديًا نسائيًا وحيدًا يشارك في المهرجان الذي استقطب في يومه الأول، الخميس، أكثر من مئة ألف شخص توزعوا على مسارحه الخمسة.

ولا تزال هتون في بداية مشوارها الفني الاحترافي، رغم طول فترة علاقتها بالموسيقى والعزف التي تمتد لأكثر من عشر سنوات، إذ بدأت حديثًا بالظهور في وسائل الإعلام والمشاركة في الفعاليات الموسيقية التي تشهدها المملكة.

وأدت هتون عرضًا موسيقيًا في معرض السيارات الفارهة والكلاسيكية الذي استضافته العاصمة الرياض قبل نحو أسبوعين.

وبجانب كونها ”دي جي“ محترفة، تتقن الشابة ذات الشعر القصير، العزف على العود، وأنشأت قبل نحو عام فرقة موسيقية تتطلع من خلالها للاستفادة من الانفتاح الذي تشهده البلاد على الثقافة والفنون بمختلف أنواعها.

ومهرجان ”مدل بيست“ الذي يُختتم السبت المقبل، هو واحد من أبرز فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متضمنًا سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي استقطبت ملايين الزوار.

ومن بين نجوم الموسيقى المشاركين في المهرجان، ديفيد غيتا، مارتن جاريكس، ستيف أوكي، سيمي هيز ماركو كارولا، بلاك كوفيه، رك روس وسويس بتز، تييستو ومارتن جاريكس، إن سيفن، فاينل مود، جيمي جونز، بيجي جو، وسولومون.