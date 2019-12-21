فيديو يظهر مدير الأمن العام وأبناءه يعتدون على مواطن يثير غضبا واسعا في الأردن (فيديو)

أثار فيديو ظهر فيه مدير الأمن العام في الأردن اللواء الركن حسين الحواتمة برفقة اثنين من أبنائه وهما يعتديان على أحد المواطنين، بعد أن ترجل من سيارته غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

ويظهر في الفيديو المدير الحواتمة، وهو يدفع بمواطن شاب بعد أن ترجل من سيارته، ويقول له ”انبطح على الأرض“، بينما كان أحد أبناء المدير يحمل سلاحا كما بدا في الفيديو، وهو يهدد الشاب ورجل الأمن الآخر، الذي ظهر في الفيديو لاحقا.

وفي الأثناء تحدث رجل مع المدير الحواتمة، بعد أن أظهر هويته، التي قالت بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي إنه ينتمي إلى مديرية البحث الجنائي، لكن الحواتمة لم يستمع إليه ومضى بما كان يفعله.

في حين يسمع من خلال الفيديو، الذي يبدو أن أحد ساكني منطقة شارع الجامعة في العاصمة عمّان، التي وقعت بها الحادثة، صوت رجل يبدو أنه مسن وهو يقول ”عيب عليكم“.

وقبل 5 أيام صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين عطوفة اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة، مديرا للأمن العام، وذلك بعد أن وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.

بدوره أصدر المحامي الدكتور صياح العبادي بيانا ينفي خلاله ما نشر حول إساءة مدير الأمن العام لقبيلة عباد، حيث يقال إن الشاب المعتدى عليه يكون ابن شقيقة مُصدر البيان.

وقال العبادي ”إن كل ما يتم تداوله ويحاول البعض الترويج له والاصطياد من خلاله بالماء العكر وتحويل سوء فهم وقع بين ابن شقيقته ومدير الأمن العام والترويج له على أنه تعمد للإساءة للقبيلة هو عار عن الصحة ولم يحدث قط ولم يصدر عن مدير الأمن العام أي إساءة تذكر لقبيلة عباد“.

وأكد أنه ”تابع الحادثة منذ بدايتها وأن كل ما جرى سوء فهم وتم إنهاؤه ولا يوجد أي علاقة لقبيلة عباد فيها وأن ابن شقيقته هو من عائلة أخرى“.