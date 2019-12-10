وفاة ستة مهاجرين جراء البرد على الحدود اليونانية التركية

المصدر: ا ف ب

عثر على ستة مهاجرين موتى؛ بسبب البرد في الأيام الأخيرة في منطقة إفروس على الحدود بين اليونان وتركيا، وفق ما أعلن اليوم الثلاثاء الطبيب الشرعي في مستشفى ألكساندروبولي، بافلوس بافليديس.

والمهاجرون الستة هم امرأتان إفريقيتان وأربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، توفوا جراء انخفاض حرارة الجسم، بين الخميس والأحد الماضيين، بحسب الطبيب.

وتعذر تحديد هوياتهم، إذ لم يعثر معهم على وثائق ثبوتية.

وبات المهربون يستخدمون منطقة إفروس الحدودية التي تفصل اليونان عن تركيا نقطة عبور منذ توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016، وتعزيز الدوريات البحرية في بحر إيجه.

ورغم بناء جدار طوله 12 كيلومترًا على الحدود اليونانية التركية، عثر المهربون على نقاط يعبر منها المهاجرون إلى الجنوب من الأسلاك الشائكة.

وأعلنت الحكومة اليونانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الاستعانة بـ 400 من حرس الحدود في المنطقة، وتعزيز المراقبة على الحدود على طول نهر إفروس بواسطة رادارات بالأشعة تحت الحمراء.

ويعد اجتياز النهر محفوفًا بالمخاطر، إذ عُثر على العديد من المهاجرين غرقى في السنوات الأخيرة.

وغالبًا ما تقوم شبكات المهربين بتجميع عشرات المهاجرين في سيارات تنطلق بسرعة للهروب من حواجز الشرطة، ما يؤدي إلى حوادث متكررة.

وأوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عثر على 41 مهاجرًا على قيد الحياة في شاحنة مبردة تم اعتراضها على طريق سريع شمال اليونان.

وبعد تراجع تدفق المهاجرين عقب عام 2016، عادت اليونان تمثل مجددًا نقطة الدخول الرئيسية لطالبي اللجوء في أوروبا.

ولا يزال العدد الأكبر من المهاجرين يتدفق عبر جزر بحر إيجه قبالة تركيا، إذ بلغ عدد الوافدين أكثر من 55 ألفًا عام 2019، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

لكن الوافدين عبر الحدود البرية مع تركيا يتزايدون منذ عام 2018، وفي عام 2019 سلك أكثر من 14 ألف شخص هذا الطريق الخطير، وفقًا للمفوضية.