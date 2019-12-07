موريتانيا تبدأ ترحيل عشرات المهاجرين غير النظاميين

بدأت السلطات الموريتانية، اليوم السبت، ترحيل عشرات المهاجرين غير النظاميين، ممن تم إنقاذهم عقب غرق قاربهم قبالة شواطئ البلاد، يوم الأربعاء الماضي.

وتعد موريتانيا معبرًا رئيسيًا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين، الراغبين في العبور إلى أوروبا.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إن السلطات بدأت ترحيل المجموعة البالغ عددها 85 مهاجرًا في حافلات إلى بلدانهم الأصلية، عبر المعبر الحدودي في مدينة روصو، جنوب البلاد.

والأربعاء، غرق قارب يقل نحو 180 مهاجرًا غير نظامي، أغلبهم من غامبيا والسنغال، قبالة الشواطئ الموريتانية، وأعلنت السلطات مقتل 60 شخصًا جراء غرق القارب، فيما تم إنقاذ 85.

والجمعة، أوقف خفر السواحل أيضًا، 140 مهاجرًا غير نظامي في المياه الإقليمية قبالة مدينة نواذيبو، شمالي البلاد.

لكن السلطات تقول إن استراتيجيتها الأمنية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية قد نجحت، وإن شواطئها ومعابرها الحدودية مضبوطة ومحمية، دون توفير إحصاءات بخصوص الأعداد.

وترتبط موريتانيا باتفاقيات في مجال التصدي للهجرة السرية، مع عدة دول أوروبية، خصوصًا إسبانيا وبلجيكا، وفي 2003، أبرمت موريتانيا وإسبانيا اتفاقًا أمنيًا يقضي باستقبال نواكشوط للمهاجرين غير النظاميين، ممن يتأكد أنهم عبروا إلى إسبانيا انطلاقًا من المياه الإقليمية، حيث تتم إحالتهم إلى مركز إيواء أقليم في ”نواذيبو“ لهذا الغرض.