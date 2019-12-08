سطوٌ مسلحٌ على بنك أردني لسرقة 74 دولارًا فقط

قام شخصان مجهولا الهوية، ظهر اليوم الأحد، بالسطو المسلح على بنك في منطقة وادي الرمم، شرق العاصمة الأردنية عمّان.

وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، المقدم عامر السرطاوي، أنه ورد بلاغ أمني حول قيام شخصين بمداهمة أحد فروع البنك التجاري الأردني في المنطقة؛ بهدف السرقة، إذ كان أحدهما متنكرًا بارتدائه ملابس نسائية“، وذلك وفقًا لموقع ”الأردن 24“ الإخباري.

وأشار المقدم السرطاوي في بيان صحفي، نقلًا عن موقع ”المملكة“ الإخباري، إلى أن عملية السطو المسلح على البنك، انتهت بسرقة الشخصين لمبلغ مالي بلغت قيمته 53 دينارًا أردنيًّا، ”نحو 74.75 دولار أمريكي“، ومن ثم لاذا بالفرار من المكان، لتشرع الأجهزة الأمنية بالتحقيق في ملابسات الحادث.