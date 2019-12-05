الكويت.. وفاة عامل مصري سقط من الطابق العاشر هربًا من رجال الأمن

توفي عامل مصري في الكويت، بعد سقوطه من الطابق العاشر محاولًا الفرار من رجال الأمن الذين حاصروا السكن الذي يقيم فيه مع عدد من العمال في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية، عن عدد من العمال الذين كانوا برفقة العامل المتوفى أن قوة أمنية اقتحمت سكنهم في ساعة متأخرة من الليل؛ لاعتقالهم بعد تقديم شكوى ضدهم من قبل مدير الشركة التي استقدمتهم إلى الكويت.

وقال العمال: إن ”زميلهم توفي بعد محاولته الهرب من النوافذ حيث سقط من الدور العاشر، في حين أصيب آخر أثناء محاولته الفرار، وتمكن آخرون من الهرب، في حين تمكنت القوات الأمنية من اعتقال عاملين“.

وذكر العمال أنهم ”تعرضوا للظلم والمتاجرة بهم من قبل مدير الشركة الذي تقدم بشكوى ضدهم“، مبينين أنهم ”تقدموا بشكوى ضده إلى هيئة القوى العاملة؛ لعدم منحهم حقوقهم من قبل مدير الشركة الذي استقدمهم بمقابل مالي“.

وتعتبر الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في البلد الخليجي، الذي يقطنه أكثر من أربعة ملايين نسمة، تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين.

وفيما لم تذكر الصحيفة تفاصيل عن الخلاف بين العمال ومدير الشركة وتاريخه، فقد شهد شهر آذار/ مارس الماضي اعتصامًا لعدد من العمال المصريين أمام سفارة بلادهم في الكويت؛ لمطالبتها بالتدخل لحل مشاكلهم ”بعد تعرضهم لعملية نصب من قبل صاحب إحدى الشركات التي تستقدم العمالة، وعدم التزامه بالعقد المبرم معهم“، وفق ما ذكروه آنذاك.