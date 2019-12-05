 الكويت… حريق هائل يأتي على 10 آلاف متر مربع بمنطقة صناعية – إرم نيوز‬‎

الكويت… حريق هائل يأتي على 10 آلاف متر مربع بمنطقة صناعية

الكويت… حريق هائل يأتي على 10 آلاف متر مربع بمنطقة صناعية

المصدر: فريق التحرير

اندلع حريق هائل، فجر اليوم الخميس، بمنطقة الفراونية في الكويت أتى على مساحة 10 آلاف متر مربع، مخلفًا أضرارًا مادية كبيرة دون وقوع خسائر بالأرواح.

وقالت صحيفة ”الراي“ المحلية إن 9 مراكز من الإدارة العامة للإطفاء تشارك حاليًّا في مكافحة الحريق الذي بدأ في الساعة الواحدة والربع من صباح اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة الإطفاء قوله، إن الحريق الذي شب في 8 قسائم صناعية تسبب بخسائر مادية كبيرة، مبينًا أنه لا يوجد حتى الآن أي خسائر بشرية وجار التعامل مع الحريق لمنع انتشاره.

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