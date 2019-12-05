الكويت… حريق هائل يأتي على 10 آلاف متر مربع بمنطقة صناعية

اندلع حريق هائل، فجر اليوم الخميس، بمنطقة الفراونية في الكويت أتى على مساحة 10 آلاف متر مربع، مخلفًا أضرارًا مادية كبيرة دون وقوع خسائر بالأرواح.

حريق هائل يأتي على 10 آلاف متر مربع بمنطقة صناعية في #الكويت.. و 9 مراكز إطفاء تكافح الحريق https://t.co/DQ71txZigi#إرم_نيوز #حريق_الري pic.twitter.com/KdZ4gitkAj — إرم نيوز (@EremNews) December 5, 2019

وقالت صحيفة ”الراي“ المحلية إن 9 مراكز من الإدارة العامة للإطفاء تشارك حاليًّا في مكافحة الحريق الذي بدأ في الساعة الواحدة والربع من صباح اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة الإطفاء قوله، إن الحريق الذي شب في 8 قسائم صناعية تسبب بخسائر مادية كبيرة، مبينًا أنه لا يوجد حتى الآن أي خسائر بشرية وجار التعامل مع الحريق لمنع انتشاره.