تونس.. مركب على متنه 200 شخص عالق بعرض البحر بسبب الضباب (فيديو)

أعلنت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، أن رحلة الباخرة “ لود تونس“ التي انطلقت من ميناء صفاقس، في اتجاه ميناء قرقنة، لم تتمكن من الرسو و لا تزال عالقة منذ ساعات ، بسبب كثافة الضباب، مشيرة إلى أنه على متنها 200 مسافر و50 سيارة.

وأفادت وزارة النقل التونسية، في بيان لها، بأنه أمام هذا الوضع الاستثنائي، تم بعث خلية أزمة بإشراف محافظ صفاقس، أنيس الوسلاتي، تضم ممثلين عن السلطات الأمنية والعسكرية والحماية المدنية والرئيس المدير العام للنقل بمدينة قرقنة.

#عاجل #خطير جدا لا تجعلوا كارثة اخرى تعرف طريقها الى هذا الوطن #صفاقس_قرقنة_ الان وفق الصديق طارق بالحاج التاجوري تعطل حركة الملاحة في البحر و ضباب كثيف حول المدينة#خاص صور مباشرة من لود #الحبيب_عاشور المتوقف في عرض البحر بين قرقنة و صفاقس بسبب الضبابنسأل الله السلامة للجميع.#security_first تم النشر بواسطة ‏‎Bechir Ayeb Ayeb‎‏ في الثلاثاء، ٣ ديسمبر ٢٠١٩

وتتولى هذه الخلية متابعة الوضع عن كثب لاتخاذ التدابير اللازمة في حال عدم انقشاع الضباب حيث ستضطر الباخرة الى العودة الى ميناء صفاقس، وذلك ضمانا لسلامة المسافرين الذين سيتم توفير الرعاية الشاملة لهم الى حين عودة الوضع الجوي الى حالته الطبيعية، وفق البيان.

من جانله، أفاد “قيس مخلوف“ أحد ركّاب باخرة “لود تونس“ ، أنّ المركب على متنه أكثر من 150 راكبا من بينهم مسنّون ومرضى، وأن قبطان الرّحلة أكّد لهم أنّه لا يمكنه فعل شيء حاليا وأنّه بصدد محاولةالإتّصال بوحدات الحرس والجيش البحري.

وأشار إلى أنّ المركب متوقّف منذ 4 ساعات في عرض البحر.