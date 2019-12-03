سيدة تقتل ابن ضرتها الرضيع بـ“الماء المغلي“

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، بالسجن 20 عامًا بحق سيدة قتلت ابن زوجها الرضيع بالماء المغلي.

وأصدرت المحكمة قرارها بالأشغال المؤقتة بحق المدانة، بعدما أسقط والد الرضيع حقه الشخصي عن زوجته المتهمة، بينما لم تسقط والدة الضحية حقها.

وتشير التفاصيل إلى أن السيدة وضعت ابن زوجها، البالغ من العمر عامين فقط، في وعاء ماء تصل درجة حرارته إلى حد الغليان، مما أدى لإصابته بحروق شديدة، ونقل على إثرها للمستشفى، حيث فارق الحياة بعد عدة أيام.

ووالد الرضيع متزوج من امرأتين، إحداهن أم الرضيع، والتي غادرت منزل زوجها الواقع في مدينة الزرقاء وسط المملكة، بعد وقوع خلاف مع زوجها، وتركت طفلها وشقيقته ذات الـ4 أعوام لترعاهما زوجة والدهما الأخرى، وفقًا لموقع ”فيلادلفيا نيوز“ المحلي.